İstanbul’da Kış Yeni Başlıyor: Soğuklar Geliyor

HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Son günlerde etkisini gösteren sıcak hava şartları, yerini dondurucu soğuk havalara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak olan hissedilir derecede soğuk hava dalgasını duyurdu. Yapılan açıklamada “Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli biçimde esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir” denildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYARILARI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise, İstanbul’da 5 Şubat için kar olasılığının yüksek olduğunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. PROF. DR. ORHAN ŞEN, “Kış yeni başlıyor ve uzun sürecek” ifadesini kullandı. Kış sezonunun bu yıl yoğun geçeceği öne sürülüyor.