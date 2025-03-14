İstanbul’da Lahmacun Fiyatları Arası Uçurum

LAHMACUNUN FİYAT FARKLILIKLARI

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan lahmacunun fiyatı, ilçelere göre büyük değişiklikler gösteriyor. Örneğin, Esenler’de 60 lira olan lahmacun, Göktürk’te 250 lirayı bulabiliyor. Esnaf, fiyat farklılıklarını kiralar ve personel giderleriyle ilişkilendirirken, bazıları kullanılan malzemenin kalitesinin fiyatları etkilediğine dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise lahmacun fiyatlarının ortalama 100 lira civarında olması gerektiğini ifade ediyor. 50 liralık lahmacunları güvenilir bulmadıklarını belirtiyorlar.

“UCUZA SATACAĞIZ Kİ MİLLET ALSIN”

Esenler’de 30 yıldır esnaflık yapan Gündüz Çoklu, lahmacunu 60 liraya sattığını belirtiyor. Çoklu, “Ucuza satacağız ki millet alsın.” diyerek birçok müşterisinin evde kendi malzemesini hazırlayıp getirdiğini de aktarıyor. Malzemesini getirenlere lahmacunu 7,5 liraya yaptıklarını söyleyen Çoklu, 1 kilogram kıymanın fiyatının 550 lira olduğunu ve bu miktarla ortalama 25-30 adet lahmacun çıkarabildiklerini belirtiyor. Çoklu, “60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800-2000 lira yapıyor. Bunun 1000 lirası masrafa gidiyor, geri kalan bize kalıyor” şeklinde konuşuyor. Pahalı lahmacunları eleştirerek, “Çoğu yerde lahmacun 100-200 lira, onlar kazık. Ortalama fiyat 75-80 lira arası uygundur. Bizim sattığımız lahmacun bize yüzde 45 kar bırakıyor.” diyor.

KİRALAR VE MALİYETLER

İşletme sahipleri, kira ve personel giderlerinin yanı sıra maliyetleri de göz önünde bulunduruyor. Çoklu, bazı işletmelerin lahmacunu yüzde 70 karla sattığını ifade ediyor. “Onun kirası 200 bin lira ise benimki 10 bin lira. O elemana 5 bin lira veriyorsa, ben 2 bin lira veriyorum. En ideal lahmacun minimum 70, maksimum ise 80 lira olmalı.” diyen Çoklu, 40-50 liraya satılan lahmacunların içinde kalitesiz malzemeler olabileceğini vurguluyor. Fatih’te 25 yıllık bir kebapçı olan Zeki Temizoğlu da 70 lira olan fiyatın kira giderinden kaynaklandığını belirtiyor.

İYİ LAHMACUNUN DEĞERİ

Kadıköy’de bir lahmacun dükkanında çalışan 8 yıllık esnaf Mevlüt Demir, iyi bir lahmacunun 150 liradan az olmaması gerektiğini söylüyor. Göktürk’te restoran işleten Şef Erdal Demir ise, “1 kilogram domates 35 lira, etin kilosu 600 lira, kapya biberin kilosu 80 lira, soğanın kilosu 35 lira yani bu işin içinden çık çıkabilirsen. İyi lahmacun ucuz olmaz” diyerek lahmacunun fiyatının yüksek olması gerektiğinin altını çiziyor.