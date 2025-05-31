İstanbul’da M2 ve F1 Hattı Kapatıldı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişlerini güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Uygulama, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

METRO SEFERLERİ SÜRECEK

Metro İstanbul, yaptığı resmi açıklama ile “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” şeklinde bilgilendirme yaptı.

ALTERNATİF ULAŞIM ÖNERİLERİ

Bu nedenle yolcular, Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binemeyecek ya da inemeyecek. Ayrıca, Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de kapandı. Yetkililer, bu durumdan etkilenen vatandaşlara alternatif ulaşım yöntemleri ve farklı istasyon girişlerini kullanmaları konusunda önerilerde bulundu.