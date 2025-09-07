İstanbul’da Manifest Grubuna Soruşturma Açıldı

İLK +18 KONSERİN TEPKİLERİ

Manifest grubunun ilk defa düzenlenen +18 konseri, sosyal medyada defalarca gündeme geldi. Grubun sahnedeki dansları ve kıyafetleri, kullanıcıların tepkilerini topladı. Bu durum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Geçtiğimiz akşam 18 yaş sınırı olan bir konser organizasyonu gerçekleştiren Manifest müzik grubu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin açıklamada, 06/09/2025 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesinde, Harbiye Mahallesi’nde bulunan Küçükçiftlik Parkı’ndaki halka açık konserde, grup üyeleri ve sahnede gösteri yapan kişilerin, toplumun ortak edep duygularını ihlal ettiği belirtildi.

TOPLUMSAL DEĞERLERE SALDIRI

Açıklamada, “Edep ve ahlak temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan eylemler tespit edilmiştir. Bu çerçevede çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen hareketlerde bulunulduğu belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi. Söz konusu konserdeki eylemler, Türk Ceza Kanunu’nun 225. Maddesinde yer alan “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçları açısından değerlendirilecek. Gerekli inceleme ve araştırmalar için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kolluk Birimleri’ne talimat verilmiş durumda.