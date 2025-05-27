İstanbul’da Maskeli Soygun Gerçekleşti!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bağcılar’daki İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) içerisinde bankadan 6 milyon lira çekmek isteyen iş insanı Fırat Kızılgedik ve çalışanı, maskeli şüphelilerin hedefi oldu. Olay, saat 14.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Kızılgedik ve çalışanı, bankadan çektikleri parayı başka bir bankaya yatırmak için yola çıktı. Bu sırada, 4 kişilik bir grup otomobilden inerek Kızılgedik’in yanında durdu.

GASBETME ANI VE ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI

İki maskeli şüpheli, Kızılgedik’in içinde 4 milyon lira bulunan çantasını kaparak olay yerinde ateş açtı, ardından hızlı bir şekilde kaçtılar. Olayı gören çevredekiler, hemen polis ekiplerine haber verdi. Polisi alarma geçiren ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlattı. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sayesinde, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Cemal K. (20), Mehmet Ali S. (18) ve Ferhat B. (21) yakalandı, diğer şüpheli için arama çalışmaları hala sürüyor.

GÖRGÜ TANIKLARININ AÇIKLAMALARI

Görgü tanığı Mehmet Tekel, olay anını aktararak, “Silah sesleri geldi, o sesler üzerine dışarı çıktım. Bir tanesi kurusıkı silahı arkadaşa doğrultup ateş etti, ardından arkadaş elindeki çantayı bıraktı. Çantayı bırakır bırakmaz yol ortasında bir beyaz araç vardı, oraya kucaklayarak bindiler. Üç kişi oradan İSTOÇ güvenliğe doğru kaçtı. Yaralanan olmadı çünkü kurusıkıydı. Banka önündeki güvenlikler herkes korktu. Aslında daha yakın olsam müdahale edebilirdim ama orada kimse harekete geçmedi” dedi.