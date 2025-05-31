İstanbul’da Metro Kapatıldı, Dikkat!

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İSTASYON GİRİŞLERİ KAPATILDI

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ile birlikte güvenlik gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro İstanbul, bu durumu açıklayarak, araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini bildirdi.

METRO SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Metro İstanbul’un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

ALTERNATİF ULAŞIM YÖNTEMLERİ ÖNERİLDİ

Bu durumdan dolayı yolcular, Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binemeyecek ya da inemeyecek. Ayrıca, Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de kullanıma kapandı. Yetkililer, vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerini ve farklı istasyon girişlerini kullanmalarını öneriyor.