İstanbul’da Metro Seferlerinde Değişiklik Yapıldı

İSTANBUL’DA METRO SEFERLERİNDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan metro seferlerindeki sorunlar büyük tepki toplarken, Metro İstanbul bugün yeni bir açıklama yaptı. M1 ve M2 hatlarında yaşanan aksaklıklar sonrasında, gözler Metro İstanbul’un duyurusuna çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, 20 Mart Perşembe günü Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan futbol maçı sebebiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda ek sefer düzenleniyor.

M2 METRO HATTI İÇİN EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Türkiye-Macaristan maçı nedeniyle, Metro İstanbul yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla M2 hattında ek seferler koydu. 18.00 – 19.45 saatleri arasında, Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler gerçekleştirilecek. Maç sonrası ise, Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak, Seyrantepe’den Yenikapı’ya her 5 dakikada bir aktarmasız sefer yapılacak. Seferler, taraftar yoğunluğu tamamen sona erene kadar devam edecek.

METRO SEFERLERİNDE NORMALE DÖNÜŞ BEKLENTİSİ

Dün durdurulan metro seferlerinin normale dönmesiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. M1 ve M2 hatlarındaki aksaklıkların çözümü için çalışmalar sürüyor. Yolcuların, Metro İstanbul’un duyurularını takip etmesi öneriliyor. Özellikle maça gidecek futbolseverlerin, yoğunluk nedeniyle alternatif ulaşım seçeneklerini dikkate alması tavsiye ediliyor.