İstanbul’da Metro ve Füniküler Kapatıldı!

METRO İSTANBUL İSTASYONLARINI KAPATTI

İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri, güvenlik sebepleriyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro İstanbul, yaptığı açıklamada araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini belirtti.

SEFERLER DEVAM EDECEK, İSTASYONLAR ATLANACAK

Metro İstanbul’un resmi açıklaması şöyle: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

ALTERNATİF ROTALARIN KULLANILMASI ÖNERİLDİ

Bu kapsamda yolcular, Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binebilme ya da inebilme imkanına sahip olamıyor. Ayrıca, Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de erişime kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerini ve farklı istasyon girişlerini kullanmalarını tavsiye etti.