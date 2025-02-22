İstanbul’da Motokurye Yasağı Kaldırıldı

İSTANBUL’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

İstanbul, art arda 3 gündür süren yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Şiddetini zaman zaman artıran kar yağışı sırasında, İstanbul Valiliği trafik güvenliği amaçlı çeşitli önlemler aldı. Bu tedbirlerden biri de motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasıydı.

TRAFİK KISITLAMASI AÇIKLANDI

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti sunan araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterların, trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Ancak, yasağa dair yeni bir gelişme geldi.

YASAĞIN KALDIRILMA ZAMANI BELLİ OLDU

Bugün İstanbul Valisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile motokuryelerin trafiğe çıkma yasağının kaldırıldığını bildirdi. 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla bu kısıtlamanın sona ereceğini belirten Vali Gül, sürücülere güvenli seyahat için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun hareket etmelerini önerdi. “Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır” dedi. Ayrıca, Vali Gül sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun hareket etmelerinin önemine dikkat çekti.