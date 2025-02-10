İstanbul’da Motosiklet Kazası Sonuçları Ağır Oldu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Taşoluk Mahallesi’nde, Anafartalar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil Turgay sokağından caddeye çıktığı esnada, 34 KUY 937 plakalı motosiklet kontrolünü kaybetti ve caddede seyir halinde olan 14 AGZ 777 plakalı kamyonetin arka tekerlerinin altına girdi.

Motosikletten düşen sürücü, kamyonetin arka tekerlerinin altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yerin ve çevresinin güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri ağır yaralanan motosikletli kuryeye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı kuryenin, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bilgisi geldi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.