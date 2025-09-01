İstanbul’da Motosiklet Park Alanları Belirleniyor

İSTANBUL VALİLİĞİ’NİN GENELGESİ

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletlerin şehir içi ulaşımda yaygınlaşması dolayısıyla, bu araçlara uygun park alanlarının tespit edilmesini amaçlayan bir genelge oluşturdu ve bunu ilgili kurumlar ile paylaştı. Valinin imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderilen genelgede, motosikletlerin ve motorlu bisikletlerin ulaşımı kolaylaştırırken maliyet açısından da avantaj sağladığı ifade edildi. Bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla uygun park alanlarının oluşturulmasına gereksinim duyulduğunun altı çizildi.

MOTOSİKLET PARK ALANLARI BELİRLENECEK

Genelgede, trafik akışını etkilemeyecek biçimde motosiklet park alanlarının hızla ilgili belediyelerce belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi gerektiği ve trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmasının kesinlikle yasak olduğuna dikkat çekildi. Belirtilen konuların, başta kaymakamlar ve sorumlu amirler olmak üzere titizlikle takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Denetimlerin ise ilgili kolluk ve zabıta birimleri tarafından gerçekleştirileceği, gösterilen alanlar dışında park eden araç sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması ve herhangi bir aksaklığa fırsat verilmemesi istendi.