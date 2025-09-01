İstanbul’da Motosiklet Park Kuralları Belirlendi

İSTANBUL VALİLİĞİ’NİN YENİ GENELGESİ

İstanbul Valiliği, şehir içindeki motosiklet ve motorlu bisikletlerin ulaşımda artış göstermesi sebebiyle, bu araçlara uygun park alanlarının tespitine dair bir genelge hazırlayıp ilgili kurumlara iletti. Vali Davut Gül’ün imzasını taşıyan genelge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderildi. Genelgede, motosiklet ve motorlu bisikletlerin ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağladığı için hem bireysel hem de ticari kullanımlarda sıkça tercih edildiği, bu durumun araçların trafikte daha çok yer almasına yol açtığı ve uygun park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

MOTOSİKLET PARK ALANLARI BELİRLENİYOR

Genelgede, trafik akışına engel olmayacak şekilde hızla motosiklet park alanlarının belirlenmesi gerektiği, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmaması gerektiği belirtildi. Belirtilen konuların, özellikle kaymakamlar ve ilgili amirler tarafından dikkatle izlenmesi gerektiği ifade edilen genelgede, denetimlerin kolluk kuvvetleri ve zabıta birimleri tarafından yapılması istendi. Ayrıca, gösterilen alanların dışında park eden motosiklet sahiplerine gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ve herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.