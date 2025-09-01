İstanbul’da Motosikletler İçin Yeni Düzenleme

GENELGEYLE YENİ PARK ALANLARI BELİRLENDİ

İstanbul Valiliği, motosikletlerin park edebileceği ve giremeyeceği alanları belirleyen bir genelge yayımladı. Genelgede, motosiklet ve motorlu bisikletlerin hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler tarafından rahatlıkla tercih edildiği ifade edildi. Bu araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte ihtiyaca uygun park alanlarının belirlenmesine gerek duyulduğu belirtildi.

PARK ETME YASAKLARI HATIRLATILDI

Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun park etmenin yasak olduğu alanları belirleyen 61’inci maddesine atıfta bulunuldu. Bu çerçevede bazı yasak bölgeler; duraklamanın yasak olduğu alanlar, park etmenin yasaklandığı yerler, geçiş yolları üzerinde, belirlenmiş yangın musluklarına beş metrelik mesafe, kamu taşıtlarının durak levhalarına onbeş metrelik mesafe gibi durumlar olarak sıralandı. Ayrıca, yaya yollarında ve engellilere ayrılmış alanlarda da motosiklet park etmek yasak olduğu hatırlatıldı.

MOTOSİKLET PARK ALANLARI İÇİN TALEPLER

Trafik akışını etkilemeyecek bir olan park alanlarının ilgili belediyelerce hızla belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı alanlarda motosiklet girişi yapılmasına kesinlikle izin verilmemesi talimatları verildi. Belirtilen konuların, kaymakamlar ve sorumlu amirler tarafından titizlikle takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, denetimlerin kolluk ve zabıta birimleri tarafından yapılması, yasak olan alanlarda park eden araç sahiplerine yasal işlemlerin yapılacağı kaydedildi.