İstanbul’da Mücadele Devam Ediyor!

SAVAŞIN CAN KAYBI VE ATEŞKES UMUTLARI

2022 yılında patlak veren savaş, oldukça fazla can kaybına yol açtı. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği bu savaşta ateşkesin ilan edilmesi an meselesi olarak değerlendiriliyor. Dün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Bu bağlamda, Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin tekrar başlamasını önerdi. Vladimir Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki önemine vurgu yaparak, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacağını ifade etti.

ZELENSKY’DEN CEVAP

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes açıklaması ve İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifiyle ilgili olarak yanıt verdi. Zelensky, “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi hatırlatarak, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” diyerek değerlendirmesini sürdürdü.