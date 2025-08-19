İstanbul’da Müjdat Gezen Soruşturma Geçiriyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” isimli YouTube programında kullandığı sözler nedeniyle bir soruşturma süreci başlattı. Bu süreç kapsamında Müjdat Gezen, avukatı ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

SÖZLERİ ESPİRİ AMAÇLI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Müjdat Gezen, emniyetteki ifadesinde “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” isimli YouTube hesabının kendisine ait olduğunu belirtti. Soruşturmaya neden olan bölümdeki sözlerinin espri amacıyla söylendiğini ifade etti. Gezen, “Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur.” şeklinde açıklama yaptı.

Gezen, ifadesinde programda geçen bir cümleyi de açıkladı. “Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi. İfadesini verdikten sonra Müjdat Gezen, avukatıyla birlikte emniyet müdürlüğünden ayrıldı.