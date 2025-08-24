İstanbul’da Öğrenci Helin Ölü Bulundu

Gündem

İstanbul’da iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, yaşadığı evde ölü bulundu. Bu üzücü olay 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Uçar’dan haber alamayan yakınları, Samsun’dan İstanbul’a gelerek durumu kontrol etmek istedi.

EVE MÜDAHALE

Yakınları, eve çilingir yardımıyla girdiğinde Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. Olayın hemen ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Helin Uçar’ın özel bir üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi olduğu ve intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CENAZE TÖRENİ

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde defnedildi.

