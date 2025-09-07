İstanbul’da Okul Servisi Ücretleri Belirlenmedi

Okullar yarından itibaren resmen 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlayacak. Milyonlarca öğrenci okul sıralarını doldururken, veliler de eğitim masraflarını hesaplamaya devam ediyor. İstanbul’da ise okul servisi ücretleri henüz belirlenmedi. UKOME tarafından açıklanması gereken yeni tarife için henüz bir toplantı yapılmadığı için tarifeler duyurulmadı. UKOME’nin yapacağı ilk toplantıda okul servisi zamlarının netleşmesi bekleniyor.

VELİLERİN ÖDEME PLANI

UKOME’den yeni bir karar çıkana kadar veliler, 0-1 kilometre için aylık 2605 lira, yıllık 23 bin 445 lira; 1-3 kilometre için aylık 2790 lira, yıllık 25 bin 110 lira; 3-5 kilometre için aylık 3015 lira, yıllık 27 bin 135 lira; 5-7 kilometre için aylık 3144 lira, yıllık 28 bin 296 lira ödeme yapacak. UKOME’nin belirlediği aylık ücretler, eğitim-öğretim süresi olan 9 ay üzerinden hesaplanarak toplam tutar belirleniyor. Okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise yüzde 90’ı kadar ödeme yapılacak.

TARİFE DIŞI ÜCRETLER YASAK

Tarifenin dışındaki ücret talepleri kabul edilmeyecek. Öğrenci velileri, sözleşme öncesinde teklif aşamasında dahi tarifenin dışında bir ücret ödemeye zorlanamayacak. Servis ücret ödemeleri, yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile yapılabilecek. Kredi kartı ile ödemede tek çekime zorlanamayacak veya tek seferde nakit ödeme yapmaya zorunlu kılınamayacak. Peşin ödemelerde ise yüzde 5 indirim uygulanacak.