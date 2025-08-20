İstanbul’da Okul Servisi Zam İstendi

İSTANBUL’DA SERVİS ÜCRETLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nın başkanı olan Günhan Sinar, İstanbul’da bulunan okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam talep ettiklerini açıkladı. Okulların açılmasına günler kala İçişleri Bakanlığı önemli bir müdahalede bulunarak, okul servis yönetmeliğinde değişiklik yapıp servis ücretleriyle alakalı yeni düzenlemeler getirdi.

YENİ DÜZENLEMEYLE BELEDİYELER YETKİLİ OLACAK

Mevcut durumda, okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirleniyor. Ancak yeni düzenlemeyle fiyat tarifeleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından duyurulacak. Bu değişikliğin ardından, belediyelere ilk zam talebi ise iletildi ve bu talep doğrultusunda İstanbul’da servis fiyatlarının artırılması bekleniyor.