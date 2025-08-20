İstanbul’da Okul Ve Personel Servisine Zam!

GÜNHAN SINAR’DAN ZAM TALEPLERİ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam talep ettiklerini açıkladı. Okulların açılmasına günler kala, İçişleri Bakanlığı önemli bir adım atarak okul servis yönetmeliğinde değişiklikler yaptı ve servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirdi.

YENİ DÜZENLEME İLE UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Şu anki durumda okul servis ücretleri, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu dahilinde belirleniyor. Yeni düzenleme ile birlikte, fiyat tarifeleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından duyurulacak. Bu değişiklik sonrasında, belediyelere ilk zam talebi iletildi ve servis ücretlerindeki artış için görüşmeler başladı.