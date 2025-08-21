İstanbul’da Olay: Kadın Bıçaklandı, Linç Edildi

İSTANBUL’DA YAŞANAN DEHŞET VERİCİ OLAY

İstanbul’da yaşanan trajik olay, saat 20.00 sularında Bağcılar’ın Güneşli Mahallesi’nde gerçekleşti. Aynı iş yerinde görev yapan Z.S. adlı kadın ile E.Y. adlı erkek arasında bir gönül ilişkisi başladı.

ÇİFTIN TARTIŞMASI FELAKETLE SONUÇLANDI

Çiftin çalışma ortamında tartışma yaşaması sonucu iş yeri sahibi E.Y.’yi işten çıkardı. Sinirlenen E.Y., Z.S.’yi takip ederek bıçaklama eyleminde bulundu.

MAHALLELİ TARAFINDAN ÖNLENME GİRİŞİMİ

Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalandı ve linç edilme girişimiyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, linç edilen E.Y.’yi güçlükle olay yerinden çıkararak hastaneye götürdü ve tedavi sürecinin ardından gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKELİ DURUMDA OLAN KADIN

Bu sırada sağlık ekipleri, bıçaklanan Z.S.’nin ağır yaralandığını belirledi ve onu ambulansla hastaneye sevk etti. Ameliyata alınan Z.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.