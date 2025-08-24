İstanbul’da Ölü Bulunan Helin Uçar

İSTANBUL’DA ÜCRETTE HÜZÜN VEREN BİR OLAY

İstanbul’da iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, yalnız yaşadığı evde ölü bulunuyor. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 civarında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Uçar’dan haber alamayan yakınları Samsun’dan İstanbul’a gelerek durumu kontrol etmek istiyor.

EVİNE GİRİŞ YAPILDI

Yakınları, eve çilingir yardımıyla giriyor ve Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buluyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekipleri gerçekleştirdikleri ilk incelemelerde genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit ediyor.

SORUŞTURMA AÇILIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından olayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor. Helin Uçar’ın, özel bir üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi olduğu ve intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa veriliyor.