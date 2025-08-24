İstanbul’da Ölü Bulunan Helin Uçar

ÖĞRENCİ ÖLDÜ
İstanbul’da iç mimarlık okuyan Helin Uçar, yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 civarlarında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Uçar’dan bir süredir haber alamayan ailesi, Samsun’dan İstanbul’a geldi.
EVE GİRİŞ
Ailesi, çilingir yardımıyla eve girdiğinde Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA AŞAMASI
Olay yeri inceleme ekipleri, yapılan çalışmaların ardından soruşturma başlattı. Helin Uçar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
CENAZE TÖRENİ
Genç kızın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ile Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.