İstanbul’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı

KAZA DETAYLARI

Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Şile yönüne ilerleyen Yelda Karaduman yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yan taraftaki toprak yolu geçerek şarampole yuvarlanan bu araç, bir ağaca çarparak durdu.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbarlar neticesinde bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrolleri sonucunda, sürücü Yelda Karaduman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaduman’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden Yelda Karaduman’ın özel bir okulda öğretmen olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.