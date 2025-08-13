İstanbul’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı

KAZA DETAYLARI AÇIKLANDI

Şile Otoyolu’nun Ömerli mevkiinde, trajik bir trafik kazası meydana geldi. Şile yönünde seyreden Yelda Karaduman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yan taraftaki toprak yolu aşarak şarampole düşen otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Kaza anını gören diğer sürücülerin müdahalesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Ekipler, araca ulaştıklarında sürücü Yelda Karaduman’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karaduman’ın cenazesi, olay yeri inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ayrıca, hayatını kaybeden Karaduman’ın özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.