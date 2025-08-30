İstanbul’da, Paraliaki Yıkılacak

YIKIM KARARI VE İTİRAZLAR

İstanbul’un Bebek semtinde yer alan Paraliaki Balık Restoranı, Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi içerisinde ruhsatı olmadan inşaat yaptığı gerekçesiyle yıkım kararıyla karşılaştı. Restoranın avukatları, bu yıkım kararına itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti ve yıkım işlemlerinin devam edeceği belirtildi. Ayrıca, bölgede inşaat projelerine aykırı hareket ettikleri iddiasıyla birçok işletmeye de benzer yıkım kararları verilmişti. İşletmeler, durumun yargıya taşınması adına idareden bu kararın durdurulmasını talep etti. İlk kararın Paraliaki Bebek için çıktığı bilgisi dikkat çekti.

YIKIM TARİHİ DUYURULDU

Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da Paraliaki Bebek’in yıkım işleminin gerçekleştirileceğini MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne bildirdi. Restoranın avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatsız inşaat yapıldığına dair yıkım kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. Yürütmenin durdurulmasını ve bu kararın iptal edilmesini istedi.

BAKANLIĞIN MÜDAHALE TALEBİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı açılan davada, İBB’nin yanında müdahil olma talebinde bulundu. İdare Mahkemesi, Bakanlığın talebini kabul etti. Mahkeme heyeti, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların doğması” halinde yürütmenin durdurulabileceğini belirtti. Ancak restoranın yürütmenin durdurulması talebi, bu şartların bir araya gelmemesi nedeniyle reddedildi. Mahkeme kararında itiraz yolunun açık olduğuna da vurgu yapıldı. Bu gelişmeyle birlikte restoranın yıkım sürecinin devam edeceği kesinleşmiş oldu.