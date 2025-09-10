İstanbul’da Parkta Ceset Bulundu!

YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA BULUNAN HAREKETSİZ ERKEK

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi’nde yol çalışması gerçekleştiren belediye işçileri, park halinde duran bir otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu polise bildirerek yardım istedi.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEME

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, otomobildeki erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olay yerinde emniyet şeridi çekip çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de araçta detaylı bir araştırma yaptı.

CESEDİN TAŞINMASI

İncelemelerin ardından, ceset otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil ise bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.