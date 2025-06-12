İstanbul’da Pazar Günü Yağış Olacak!

HAFTA SONU HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu boyunca yurt genelinde beklenen hava durumu hakkında bilgi verdi. Tekin, kuzey, iç ve doğu bölgelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlardan etkileneceğini açıkladı. Yarın, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in kıyı bölümleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağını belirtti.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Cumartesi günü, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında sağanakların devam edeceğini söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde de yağışlar görebileceğini ifade eden Tekin, özellikle Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağışların beklenildiğini aktardı. Pazar günü de kuzey, iç ve doğu bölgelerde yeni yağışların olması muhtemel. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların yine kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz sonuçlar oluşturabileceğine dikkat çeken Tekin, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

TOZ TAŞINIĞI VE ŞEHİR HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu’da yarın ve cumartesi günleri toz taşınımı yaşanacağına dikkat çeken Tekin, bunun hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklar yaratabileceğini vurguladı. Ankara’da yarın ve hafta sonu yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu bir havanın hâkim olacağı ifade edildi. Hava sıcaklıklarının Cuma günü 33, cumartesi 29, pazar günü ise 25 dereceye kadar düşeceği bildirildi. İstanbul’da ise yarın ve cumartesi günleri yağış beklenmiyor, pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı Cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında olacağı tahmin edildi. İzmir’de hafta sonu boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların 32 ile 35 derece arasında değişeceği ve kuzeyden kuvvetli rüzgarın eseceği ifade edildi.