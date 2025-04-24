İstanbul’da Riskli 600 Bin Ev Var

İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI DURUM

İstanbul’da meydana gelen büyük korku yaratan deprem, binlerce kişinin geceyi parklarda geçirmesine neden oldu. Evlerine giremeyen birçok kişi, yapı güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, İstanbul’da riskli olarak belirtilen 1.5 milyon konutun deprem karşısında güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, acilen yıkılması gereken 600 bin evin bulunduğunun altını çizdi. Türkiye genelindeki riskli konut sayısının ise yaklaşık 6 milyon olduğu ifade ediliyor.

MUHTEMEL DEPREM UYARILARI

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, İstanbul’da 7 ile 7.5 şiddetinde bir deprem yaşandığında 500 binden fazla binanın hasar göreceğini belirtti. Kılınçarslan, 48 bin binanın ağır, 146 bin binanın ise orta derecede hasar alacağını öngördüklerini söyledi. Kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının İstanbul için kritik bir ihtiyaç haline geldiğinin altını çizen Kılınçarslan, 1999’daki deprem sonrasında gündeme gelen “İstanbul’daki konut stokunun iyileştirilmesi” hedefinin tam anlamıyla hayata geçirilemediğini ifade etti.

HIZLANMAK GEREKEN SÜREÇ

Kılınçarslan, İstanbul’da kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının başarılı olabilmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. “Planlı, bilimsel verilerle ve katılımcı bir anlayışla hareket edilmelidir. İstanbul’un bu dönüşümü başarabilmesi, onu yalnızca bir şehir olmaktan çıkarıp küresel bir örnek haline getirecektir. Kentsel dönüşüm ve güçlendirmeler şehrimizin ve ülkemizin en önemli beka sorunudur. İktidar, muhalefet ve özel sektörün birlikteliği süreci hızlandıracak,” dedi.

RİSKLİ KONUTLARIN DURUMU

Bina güçlendirme uzmanı Sinan Türkkanda, Türkiye genelinde 6 milyon civarında riskli konut bulunduğuna dikkat çekti. Türkkanda, “Bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir. İstanbul’daki yüksek riskli 600 bin konutun 150 bini için hemen harekete geçmeliyiz,” dedi.