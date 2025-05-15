İstanbul’da Rusya-Ukrayna Müzakereleri Başlıyor

DÜNYA İSTANBUL’DAKİ KRİTİK GÖRÜŞMELERE KİLİTLENDİ

Dünya genelinde dikkatler bugün İstanbul’da yapılacak kritik görüşmelere odaklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakere sürecine destek vermek için Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan bir görüşme çağrısında bulunmuş ancak Kremlin bu çağrıyı geri çevirmişti. Yine de Putin, İstanbul’daki müzakerelere üst düzey diplomatlar ve savunma yetkililerinden oluşan bir heyet göndermeye karar verdi.

RUSYA TÜRKİYE’Yİ ADRES GÖSTERDİ

Rusya, 10 Mayıs’ta barış sürecini canlandırmak amacıyla Türkiye’yi müzakereler için adres olarak belirledi. Taraflar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelmeye karar aldı. Ukrayna heyeti de bu görüşmelere kimin katılacağını netleştirdi. Ukrayna’yı temsil edecek isimler arasında Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva gibi birçok yetkili bulunuyor.

RUS HEYETİ VE ABD’NİN TUTUMU

Kremlin, Putin’in doğrudan görüşmelere katılmayacağını biçiminde bir açıklama yaptı. Rus heyetinin başında Putin’in danışmanı Medinskiy yer alacak. Diğer heyet üyeleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Rus heyeti İstanbul’a ulaştı ve ciddi çalışmalar yapmaya hazır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Zaharova, Putin’in 11 Mayıs’ta İstanbul’da müzakereleri yeniden başlatma teklifinin, Ukrayna krizinin temellerinin ortadan kaldırılmasını amaçladığını belirtti.

GÖRÜŞMELERİN ZAMANI VE EKONOMİK ETKİLERİ

RIA Novosti’nin haberine göre, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler ‘öğle yemeğinden sonra’ başlayacak. Ayrıca, Moskova Borsası, İstanbul’daki müzakereler öncesinde açılışta yüzde 1,78 düşüş gösterdi. Dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 1,81 düşerek 1127 puana geriledi.

RUS HEYETİ VE ABD HEYETİ BİR ARADA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’daki müzakerelerde temsil edecek isimleri belirledi. Medinskiy’in başkanlık edeceği heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor. İstanbul’daki zirve için Kremlin, savaşın ‘temel sebeplerinin’ ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

DIĞER ÜLKELERİN İLGİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de İstanbul’daki görüşmelerin sonuçlarını dikkatle takip ediyor. Her iki lider, somut gelişmeler sağlanmadığı takdirde yeni yaptırımların uygulanabileceğini açıkladı. Avrupa Birliği, Rusya’nın ‘gölge’ petrol filosunu hedef alan yeni bir yaptırım paketi onayladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İstanbul’da bulunması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İstanbul’a gelmeyeceği duyuruldu. Trump, Putin’in bu zirveye katılmasının ardından İstanbul’da olabileceğini söylemişti ancak bu durum gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla olası bir Putin-Zelenski-Trump-Erdoğan zirvesinin umutları da sona erdi.