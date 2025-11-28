İstanbul’da Sağanak Yağış: Ege İçin Sarı Kod Uyarısı

istanbul-da-saganak-yagis-ege-icin-sari-kod-uyarisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım Cuma günü için yaptığı tahminlerde, sabah saatlerinden itibaren Batı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi. Öğle saatleriyle birlikte İzmir, Aydın kıyıları ve Edremit Körfezi’nde yağışların kuvvetli, bazı bölgelerde ise çok kuvvetli olmasının beklendiği aktarılmaktadır.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak genel olarak İstanbul’da sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlardan ani su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

SARI KODLU ALARM

Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için “sarı” kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, bu bölgelerde yağışların Kıyı Ege ve Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceğini belirtti.

HAVA DURUMU GENEL GÖRÜNÜM

Marmara Bölgesi’nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olduğu, Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği ifade edilmektedir. Ege Bölgesi kıyılarında kuvvetli sağanak, özellikle İzmir ve Muğla’da yer yer gök gürültülü yağışların yaşanacağı öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildirilmektedir. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde pus ve sis etkisi altında olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de parçalı ve az bulutlu olacağı, yine sabah saatlerinde pus ve sisin görüleceği belirtiliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALELERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Türkiye genelinde, kıyı bölgeleri hariç sis ve pus etkinliğinin sürmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.