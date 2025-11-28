İstanbul’da Sağanak Yağış Uyarısı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Kasım Cuma günü yapmış olduğu tahminler doğrultusunda, Batı kıyılarında sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinde ise İzmir, Aydın kıyıları ve Edremit Körfezi’nde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak şehir genelinde sağanak yağış olacağını bildirdi. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

SARI KODLU UYARI GÖNDERİLDİ

Meteoroloji, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için “sarı” kodlu uyarı yaparak, kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini dikkate sundu.

HAFTA SONU HAVA DURUMU GÖRÜNÜMÜ

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak, Edirne çevrelerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege Bölgesi’nde kıyı kesimlerinde güçlü sağanakların yanı sıra İzmir ve Muğla’da gök gürültülü yağışlar yaşanacak. Akdeniz Bölgesi’nde ise Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar meydana gelecek.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, sabah saatlerinde pus ve sis etkisinin gözlemlenmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da da benzer hava durumunun devam etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALE GÖRE ÜSTTE

Meteoroloji, genel olarak Türkiye’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Uyarılara göre, kıyı bölgeleri dışında sis ve pus etkili olmaya devam edecek.