İstanbul’da Servis Ücretlerine Zam İstendi!

TALEP EDİLEN ZAM ORANLARI

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul’daki okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 oranında zam talep ettiklerini ifade ediyor. Okulların açılmasına az bir süre kala, İçişleri Bakanlığı önemli bir adım atarak okul servis yönetmeliğinde değişiklik yapıyor ve servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeleri devreye sokuyor.

YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Mevcut durumda, okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirlenirken, yapılan bu yeni düzenleme ile fiyat tarifeleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak. Kararın ardından, belediyelere ilk zam talebi yönlendirilmiş durumda. Sinar, İstanbul’daki servis sektöründe fiyatların güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.

Finlandiyalı Vekil Parlamentoda İntihar Etti

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti milletvekili Eemeli Peltonen, 30 yaşında intihar ederek hayatına son verdi. Bu trajik olay büyük bir üzüntü yarattı.
Ödüllü Zeytinyağı Firması Olivos, Konkordato İlan Etti

Türkiye'deki önemli zeytinyağı üreticilerinden Olivos, borçları nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu ve mahkeme tarafından üç aylık geçici erteleme süresi verildi.

