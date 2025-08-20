İstanbul’da Servis Ücretlerine Zam İstendi!

TALEP EDİLEN ZAM ORANLARI

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul’daki okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 oranında zam talep ettiklerini ifade ediyor. Okulların açılmasına az bir süre kala, İçişleri Bakanlığı önemli bir adım atarak okul servis yönetmeliğinde değişiklik yapıyor ve servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeleri devreye sokuyor.

YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Mevcut durumda, okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirlenirken, yapılan bu yeni düzenleme ile fiyat tarifeleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak. Kararın ardından, belediyelere ilk zam talebi yönlendirilmiş durumda. Sinar, İstanbul’daki servis sektöründe fiyatların güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.