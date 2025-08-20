İstanbul’da Servis Zammı Talep Edildi!

İSTANBUL’DA SERVİS ÜCRETLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 oranında zam talep ettiklerini aktarıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala, İçişleri Bakanlığı önemli bir adım atarak okul servis yönetmeliğinde düzenlemelere gitmiş ve servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirmişti.

YENİ ÜCRET TARİFELERİ BELEDİYELER TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Mevcut durumda, okul servis fiyat tarifeleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirlenirken, yeni düzenleme ile birlikte bu fiyat tarifelerinin büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanması sağlanacak. Bu kararın ardından, belediyelere yapılan ilk zam talebi İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar tarafından dile getirildi.