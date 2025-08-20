İstanbul’da Servislere Yüzde 50 Zam!

İSTANBUL’DA SERVİS ÜCRETİ TALEPLERİ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul’daki okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri içinse yüzde 100 zam isteğini ifade etti. Okulların açılmasına kısa bir zaman kalırken, İçişleri Bakanlığı önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Rutin olarak okul servis yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, servis ücretleri üzerinde yeni düzenlemelere yol açtı.

YENİ DÜZENLEME VE BELEDİYE KATKISI

Güncel durumda, okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirleniyor. Ancak yeni yapılan düzenlemeyle birlikte, belirlenen fiyat tarifeleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak. Bu kararın ardından, belediyelere zam talepleri iletildi ve ilk çağrı gerçekleştirildi. Günhan Sinar’ın belirttiği talepler, servis işletmecileri için yeni bir mali düzenleme sürecinin kapılarını aralamış oldu.