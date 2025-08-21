İstanbul’da SMA Stantları Kaldırılacak

İstanbul’da SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul’da Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için açılan stantlarla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. SMA ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi giderlerini karşılamak amacıyla kurulan stantların, valilik izniyle açılabileceği belirtildi. Valiliğin yaptığı incelemeler neticesinde, stantlarda ailelerin yardım toplama izin belgesi olmadan hareket eden aile büyükleri, akrabalar ve arkadaşlar ile birlikte hareket ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi.

SESİ YÜKSELTME FAALİYETLERİNE İZİN YOK

İstanbul Valiliği, gelen şikayetler üzerine bir çalışma gerçekleştirdi ve bu stantlarda “kesintisiz ve yüksek sesli olarak anons yapıldığı” tespitinin yapıldığını bildirdi. Valilik, yapılan açıklamada, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir” ifadesini kullandı.

TÜM STANTLAR KALDIRILACAK

Yeni düzenleme sonrası, metro girişleri ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitler, toplu taşıma durakları, sokaklar, caddeler, çarşılar, pazarlar ve meydanlar gibi trafiğin akışını engelleyebilecek tüm stantların kaldırılacağı belirtildi. Valilik, açıklamasında, “Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacaktır” sözlerine yer verdi.