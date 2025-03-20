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İstanbul’da Sosyal Medya Erişim Sorunu

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SOSYAL MEDYA ERİŞİM SORUNLARI

Sosyal medyada erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bant daraltma uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evine polislerin ulaştığı anlarda dün sabah itibariyle devreye girdi. Erişimin normale dönmesi için ne zaman bir açıklama yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

İSTANBUL’DA YAVAŞLATILAN İNTERNET

İstanbul’da sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde halen sorunlar yaşanıyor. Bunun yanı sıra internet hızı da yavaşlatılıyor. Bant daraltma uygulaması, sadece İstanbul ile sınırlı bir durum olarak dikkat çekiyor.

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