İstanbul’da Su Kesintisi Olacak

KAĞITHANE’DE SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Kağıthane’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşılmış durumda. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Mayıs günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİSİ

Kesintiden etkilenecek olan mahalle Hürriyet Mahallesi olarak belirtiliyor. Kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle gerçekleşiyor.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Su kesintisinin başlangıç tarihi 13.05.2025 saat 15:03:49 olarak duyuruldu. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 19:00 olarak planlanıyor. Vatandaşlar, detaylı bilgi için ALO 185 hattını arayabilir.