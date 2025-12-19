CHP’de İstifa Krizi Derinleşiyor: 100 Üye Ayrıldı

chp-de-istifa-krizi-derinlesiyor-100-uye-ayrildi

CHP’DE İSTİFA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Arnavutköy Belediyesi’nde CHP’li meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak, partilerinden istifa ettiklerine dair açıklamada bulundu.

AK PARTİ’YE GEÇİŞ YAPILDI

Arnavutköy Belediyesi’nde gerçekleşen basın toplantısına katılan partililer, Ercan Duman ve Mutlu Nak’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldıklarını duyurdu.

HİZMETTEN YANA OLDUKLARINI BELİRTTİLER

Meclis üyeleri, yaptıkları ortak basın açıklamasında “Bugün burada, uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda aldığımız önemli bir kararı kamuoyuyla paylaşmak üzere bulunuyoruz. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan; kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın; çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil; hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler kaostan değil huzurdan; kavgadan değil ortak akıldan; tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yanayız. Bu değerlerin, siyasetimizin temelini oluşturması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ALGILARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Açıklamalarında, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından yayımlanan gerçek dışı iddialara da değinen meclis üyeleri, “Bu yaklaşımın ne Arnavutköy’e ne de demokrasi kültürümüze bir katkı sunmadığını üzülerek görmekteyiz.” dedi. Bu durum karşısında Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile birlikte çalışma kararı aldıklarını belirten Duman ve Nak, ilçeye daha fazla hizmet edebilmek adına bu adımı atmayı uygun gördüklerini ifade etti.

AK PARTİ MECLİS ÜYESİ SAYISI ARTTI

Parti içindeki değişikliklerin ardından meclis üyeleri, tebrikler eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirdi. Arnavutköy Belediyesi Meclisi’ndeki AK Partili meclis üyesi sayısının 22’ye, CHP’li meclis üyesi sayısının ise 11’e düştüğü kaydedildi. Ayrıca, yaklaşık 100 partilinin de CHP’den istifa ettiği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

D-650 Karayolunda Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Devrildi

Adapazarı'nda bir hafif ticari araçla çarpışan otomobil, devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.