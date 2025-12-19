Yılın Ülkesi Suriye Olarak Seçildi

2025’in sonuna doğru yaklaşırken, yılın en iyilerinin belirlenmesine başlanıyor. Dünyanın en saygın ve yoğun ilgiyle okunan dergilerinden biri olan The Economist, her yıl gerçekleştirdiği gibi bu sene de yılın ülkesini açıkladı.

YILIN ÜLKESİ: SURİYE

The Economist, 2025 yılının ülkesini Suriye olarak belirleyerek, ülkenin yıl içerisinde kaydettiği ilerleme, atılımlar ve gelişmelere dikkat çekti.

DEVRİMİN İLK YILI

8 Aralık 2024 itibarıyla, bugüne kadar baskı, işkenceler ve kimyasal silahlarla hatırlanan Beşar Esad rejiminin devrilmesi ile kurulan Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, bu ay birinci yaşını doldurdu. The Economist, devrim sonrası Suriye’nin durumunun köklü bir biçimde değiştiğini vurguladı.

YILIN GERÇEKLEŞMELERİ

On yılı aşkın süren iç savaşın ardından Suriye, 2025’i ülkenin yeniden inşası adına bir fırsat olarak değerlendiriyor. Şara hükümeti, ülkeyi izolasyondan kurtarıp, dünya arenasında tekrar etkin bir devlet haline getirdi.

ŞARA’NIN ABD ZİYARETİ

Suriye Geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Amerika’ya gerçekleştirdiği ziyaret ile hükümetinin uluslararası alandaki tanınırlığını ve meşruiyetini pekiştirdi. ABD Başkanı, Şara’yı “Genç, yakışıklı, çekici, sert” bir lider olarak tanımladı.

10 MART MUTABAKATI

Suriye’nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile imzalanan 10 Mart Mutabakatı, ülkenin bütünlüğünü koruma altına aldı ve birçok muhalif gücün yeni hükümete entegrasyonu için süreci başlattı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Dikkate değer bir diğer gelişme ise, ABD’nin Esad’ın Baas rejimi döneminde Suriye’ye uyguladığı Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması oldu. Bu adım, yeni Suriye’nin Batı dünyası tarafından meşru bir yönetim olarak kabul edildiğini bir kez daha gösterdi ve ülkenin üzerindeki ekonomik baskılardan önemli birini ortadan kaldırdı.

ŞAM YÜRÜYÜŞÜ VE DEVRİM

27 Kasım 2024’te, Suriyeli muhalif gruplar İdlib’den güneye ilerleyerek Esad rejiminin kontrolündeki Halep’i ele geçirdi. “Özgürlük Şafağı” adını verdikleri operasyonla, Suriye Milli Ordusu da bu muhalif güçlere katıldı. Hama ilinin merkezine karşı başlatılan Rus destekli hava saldırıları, muhaliflerin ilerleyişini durduramadı. Hama’nın kontrolünü ele geçiren muhaliflerin, Humus iline doğru yönelmesiyle birlikte, 6 Aralık’ta Humus, 7 Aralık’ta ise Suveyda illerinde yerel grupların kontrol sağladı. 8 Aralık’ta, Kuneytra’daki muhalif yapılanmalar Şam’a girerek, rejimin bilinen kalelerinden olan Sednaya Hapishanesi’ni bastı ve oradaki mahkumları serbest bıraktı.