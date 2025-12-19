Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısını Bekliyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret artışını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci toplantısında, işçi temsilcilerinin katılımı olmadan toplandı. Kulislerde, asgari ücret zammı için beklentilerin arttığı gözlemleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bu toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş sendikalarına sürpriz ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, sohbetlerinde işçi sendikalarının yüzde 14’lük ek zam talebi dahil olmak üzere taleplerini komisyona ileteceklerini belirtti ve gözler üçüncü toplantıya çevrildi.

İKİNCİ TOPLANTIDA HÜKÜMET VE İŞVEREN TARAFI EKONOMİK VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın başkanlığında yapılan toplantı, 1,5 saat sürdü. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş toplantıya katılmazken, hükümet ve işveren tarafını yine TİSK temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına dair ekonomik veriler ve raporları paylaştı. Oturumda, veriler üzerinden zammın olası senaryoları da değerlendirildi.

VEDAT IŞIKHAN, TOPLANTIYA KATILMAYAN İŞÇİ KESİMİNİ ZİYARET ETTİ

İkinci toplantı öncesinde yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Işıkhan, ilk olarak Türk-İş’i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini sürdüreceklerini vurguladı ve, “Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu.” ifadelerini kullandı. Işıkhan, bu süreçte elde edilen bilgileri Çalışma Genel Müdürü ile paylaşacağını da belirtti.

YÜZDE 14’LÜK EK ZAM MASADA

Atalay, toplantı sonrası “Aynı noktadayız, dediğimiz noktadayız” ifadesini kullandı. Işıkhan, daha sonra işçi tarafından gelen taleplerle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun devam eden toplantısına katıldı. Işıkhan, işçi tarafının geçmiş yıldan kalan yüzde 14’lük enflasyon farkı ve diğer taleplerini komisyona iletti.

RAKAM İÇİN GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantı ve Bakan Işıkhan’ın işçi sendikalarıyla gerçekleştirdiği temasların önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecektir.” denildi. Gözler, asgari ücret zammının belirleneceği üçüncü toplantıya çevrildi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTININ HAFTAYA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Üçüncü toplantının haftaya gerçekleştirilmesi bekleniyor ve bu toplantıdan asgari ücret zammıyla ilgili bir rakam çıkması muhtemel görünüyor.

ŞİMDİKİ ASGARİ ÜCRET

Güncel asgari ücret, brüt 26 bin 5,50 TL, net 22 bin 104,67 TL olarak belirlenmiş durumda. İşverenin bir işçi için toplam maliyeti ise 30 bin 556,46 TL’ye ulaşıyor. Bu rakam brüt maaş, sosyal güvenlik primi ve işverenin işsizlik sigortası primi ile hesaplanan tutarın toplamında oluşuyor.

MASADAKİ SENARYOLAR

2026 yılına yönelik asgari ücret için farklı senaryolar gündeme getirildi. Örneğin, yüzde 20 zam yapılması halinde net ücret 26 bin 525,60 TL’ye, brüt ücret ise 31 bin 206 TL’ye ulaşacak. Başka bir senaryoda, yüzde 24 zam ile yeni asgari ücretin 27 bin 409,79 TL olacağı öngörülüyor. JPMorgan’ın tahmininde, asgari ücrete yapılacak yüzde 20’lik zam sonrası rakam 26 bin 525,60 TL olacak.

Yüzde 31,17’lik artışla asgari ücret 28 bin 994,69 TL’ye, yüzde 32 zamla 29 bin 178,16 TL’ye çıkacak. Diğer yandan, yüzde 50 zam ile asgari ücretin 33 bin 156 TL olması bekleniyor. Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, asgari ücretin brüt 40 bin TL, net ise 35 bin TL olması gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı ise, asgari ücretin 39 bin TL seviyesinde belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bütün bu rakamlar, asgari ücretin geleceği ve işçi kesiminin alım gücü için büyük önem taşıyor ve sonuçları merakla bekleniyor.