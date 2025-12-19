Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İfadeye Çağrıldı

Kamuoyunu meşgul eden uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme meydana geldi. Soruşturma kapsamında, savcılık Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ı şüpheli olarak ifadesine çağırdı.

YURT DIŞINDAN DÖNÜŞTE İFADE ALINACAK

Elde edilen bilgilere göre, Sadettin Saran’ın yurt dışında bulunduğu ve Türkiye’ye döndüğünde ifadesinin alınacağı bildirildi. Yetkililer, sürecin soruşturma çerçevesinde yürütüldüğünü ve incelemelerin devam ettiğini vurguladı.

EVİNDE ARAMA FAALİYETİ

Diğer yandan, soruşturma sürecinde Saran’a ait konutta arama çalışmaları başlatıldı. Aramanın dosyadaki bulgular doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edilirken, aramaya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Soruşturmanın gelişmelerinin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.