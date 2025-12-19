Kılıçdaroğlu’ndan Değişim İddialarına Cevap Geldi

CHP’DE DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

2023 tarihli kurultay sonrası CHP’de huzursuz günler yaşanıyor. 5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen kurultayda, mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla rekabete giren Özgür Özel, ikinci tur oylamada delegelerin yaklaşık yüzde 60’ının desteğiyle 812 oy alarak CHP genel başkanı seçildi. 2010 yılından bu yana 13 yıl boyunca genel başkanlık görevini sürdüren Kılıçdaroğlu, bu seçimle birlikte bir anda oy pusulasının dışında kalmış oldu.

DEĞİŞİM HAREKETİ AĞIR DARBE VURDU

Ekrem İmamoğlu etkisiyle ortaya çıkan ‘değişim’ rüzgarının parti içinde kazandığı zafer, Kılıçdaroğlu ve destekçilerini köşeye sıkıştırdı. Kurultayın geçerliliği konusunda tartışmalar başlarken, Kılıçdaroğlu, kurultayın şaibeli olduğu iddialarıyla dava sürecini başlatmayı tercih etti. Delegelere para karşılığı oy kullandırma gibi çeşitli iddialarla süren bu davalar, kurultayın iptal edilmesine ve eski yönetime dönüşe neden olabilecek bir ‘mutlak butlan’ kararı beklentisini doğurmuş durumda, bu da CHP içinde gerilimi artırıyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI BEKLENTİSİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Mahkeme süreci ve parti içindeki çekişmeler sürerken Kılıçdaroğlu, çoğu kez ya ‘mutlak butlan kararı hakkında sessiz kalmayı’ tercih etti ya da ‘CHP’yi ortada bırakamayız’ gibi imalı ifadelerle geri dönüş ihtimaline dair ipuçları vermeye çalıştı. Bu süreç içerisinde Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanırken, delegeler değişti, olağanüstü kurultaylar yapıldı ve partideki kargaşa, siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Tüm bunların akabinde, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın 24 Kasım 2025’te Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından konusuz kalması sebebiyle mutlak butlan kararının reddine dair hüküm verildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SİYASETİ BIRAKTIĞI İDDİASI

Bu kararın ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’daki ofisini kapatarak avukatı Celal Çelik’in hukuk bürosuna geçti. Kılıçdaroğlu, CHP’yi zor duruma düşüren açıklamalarına devam ederken, genel başkanlık hayalinin sona ermesiyle aktif siyaseti terk ettiği yönündeki iddialar gündeme geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

Bir süre sağlık sorunları dolayısıyla tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile de ilgilendiği bilinen Kılıçdaroğlu hakkında, bu iddiaların büyük ölçüde gerçeklik payı taşıdığı düşünülse de, ekibi bu iddiaları kesin olarak yalanladı. Kılıçdaroğlu’nun avukatının ofisinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ‘aktif siyaseti bıraktı’ yönündeki konuşmaların gerçekleri yansıtmadığını ifade ettiler.

GENEL BAŞKANLIK TEKLİFİ İDDİASI YALANLANDI

Bu süreçte DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık teklifinde bulunduğu iddiaları da ortaya atılmış, ancak Aksakal bu iddiaları yalanlayarak spekülasyonlara son noktayı koydu.