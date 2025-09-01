İstanbul’da Su Kesintisi Olacak

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ BELİRLENDİ

2 Eylül Salı günü saat 21:00’de başlayacak olan su kesintisinin, 3 Eylül Çarşamba öğle saatlerine kadar devam edeceği açıklandı. Bu kesintinin, altyapı iyileştirme ve bakım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

KESİNTİ ŞARTLARI HANGİ MAHALLELERDE GEÇERLİ?

Su kesintisi, belirtilen saatlerde mahallelere göre değişiklik gösterecek. 2 Eylül 21:00 ile 3 Eylül 08:00 arasında su verilmeyecek olan mahalleler şunlardır: Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe. Ayrıca 2 Eylül 21:00 ile 3 Eylül 12:00 arasında su kesintisi uygulanacak diğer mahalleler ise Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy. İSKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenecek vatandaşların, özellikle sabah saatlerinde su kullanımının yoğun olduğu bölgelerde gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Açıklamada, kesinti süresi boyunca yapılması gereken hazırlıkların önceden planlanması gerektiği vurgulandı.