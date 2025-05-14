İstanbul’da Su Ücretine Yüzde 10 Zam

İBB MECLİSİ TOPLANTISI GELİŞMELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Mayıs ayının ikinci oturumu, İSKİ Genel Kurulu toplantısı için Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası kullanıldı. Bu toplantıda 2024 yılına ait İSKİ faaliyet raporu, meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı gündeminde yer alan diğer teklifler de ele alındı.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonları tarafından incelenen su satışı tarife değişikliği, meclis gündeminde oylanarak kabul edildi. İSKİ Genel Kurulu’nda uygun görülen zamlı tarifenin onaylanması sonucunda, İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 oranında zam yapılmış oldu. Bu değişiklikle birlikte, İstanbul’daki konutların büyük bir kısmının kullandığı 1. Kademe su birim fiyatı, 42,37 TL’den 46,62 TL’ye yükseldi. Alınan kararın 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı duyuruldu.