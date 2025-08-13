İstanbul’da Suç Çetelerine Operasyon! 69 Kişi Tutuklandı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütlerini deşifre etmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

1 AYDA 85 GÖZALTI

15 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, şehir genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlarla bağlantılı şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu’nda düzenlenen operasyonlar sonucu, 42 farklı suça karışan 85 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, 69 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen adres aramalarında 111 ruhsatsız tabanca, bir el bombası, 751 mermi, 474 silah mekanizması, 124 namlu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 lira ile 17 bin 960 euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69’u tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca, 6 farklı iş yeri kurşunlama olayına karışan 14 şüpheli ve silah ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı da gözaltına alındı.

SELAMİ YILDIZ: “ŞEHİR EŞKIYALARINA GEÇİT YOK”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği ortamda personeli tebrik etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suçun ve suçlunun karşısında kararlılıkla duruyoruz. Şehir eşkıyalarına ve motosikletli çetelere asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kadife eldiveni içindeki çelik yumruğuyla mutlaka karşılaşacaklar. Sahada 7/24 İstanbul halkının huzuru ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.