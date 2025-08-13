İstanbul’da Suç Örgütleri Operasyonu: 69 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütlerini deşifre etme ve şüphelileri yakalama amacıyla yürüttükleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

1 AYDA 85 GÖZALTI

15 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu’nda düzenlenen operasyonlar neticesinde 42 farklı eyleme karışan 85 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, 69 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan adres baskınlarında 111 ruhsatsız tabanca, bir el bombası, 751 mermi, 474 silah mekanizması, 124 namlu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69’u tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 6 farklı iş yeri kurşunlama olayına karışan 14 şüpheli ve silah ticareti yaptığı belirtilen 2 zanlı da operasyonlar ile gözaltına alındı.

SELAMİ YILDIZ: “ŞEHİR EŞKIYALARINA GEÇİT YOK”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği ortamda personeli kutladı. Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede asla geri adım atmayacaklarını vurguladı ve “İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suçun ve suçlunun karşısında kararlılıkla duruyoruz. Şehir eşkıyalarına ve motosikletli çetelere asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kadife eldiveni içindeki çelik yumruğuyla mutlaka karşılaşacaklar. Sahada 7/24 İstanbul halkının huzuru ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.