İstanbul’da Suç Örgütlerine Operasyon: Çok Gözaltı

İSTANBUL’DA BAŞARILI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’un 11 ilçesinde suç ağları ve sokak çeteleri üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “işyerlerine silahla ateş etme” gibi suçlarla bağlantılı olan, silahlı suç örgütlerini yöneten ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik olarak 25 Aralık 2024 ile 18 Ocak 2025 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlar neticesinde 51 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRILEN SUÇ UNSURLARI

Yapılan aramalarda 102 ruhsatsız tabanca, 321 şarjör, 2 otomatik tabanca, bir suikast silahı, 2 bin 12 mermi, 10 av tüfeği ve çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24’ü hakkında tahkikat işlemleri devam ederken, 4 şahsa adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 23 şüpheli ise işlemlerinin ardından tutuklandı. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen suç unsuru silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

SON 10 GÜNDE GÖZALTILAR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzurudur” diyerek, organize suç örgütleri ve motosikletli suç çetelerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son on gün içerisinde organize suçlarla mücadele şubesinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 52 şahıs gözaltına alındı. Bu kişilerden 23’ü tutuklandı, 4’ü ile ilgili adli kontrol hükümleri uygulandı ve 24’ü hakkında da soruşturmalar devam ediyor. Selami Yıldız, “İstanbul’un suç gruplarına, suç örgütlerine yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Bu operasyonlarda toplam 102 adet ruhsatsız tabanca, 4’ü AK-47 olmak üzere 8 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet suikast silahı, 2 adet otomatik tabanca ve 9 adet av tüfeği işletildi.

Yıldız, vatandaşların canına, malına zarar veren ve huzurunu tehdit eden her kuruluşla mücadelenin devam edeceğini vurguladı. “Bu suç örgütleri ve şehir eşkıyaları bilmeli ki, devletimizin kadife eldiven içerisindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya kalacaklardır” dedi.