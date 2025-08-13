İstanbul’da Suç Örgütlerine Operasyonlar

İSTANBUL’DA SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütlerini deşifre etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

1 AYDA 85 GÖZALTI

15 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama ile ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu bölgelerinde yapılan operasyonlarda 42 farklı eyleme karışan toplam 85 kişi gözaltına alındı.

SİLAH VE SUÇ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan adres aramalarında 111 ruhsatsız tabanca, bir el bombası, 751 mermi, 474 silah mekanizması, 124 namlu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 lira ile 17 bin 960 euro bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 69’u tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 6 farklı iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 14 şüpheli ve silah ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi de operasyonlarla gözaltına alındı.

SELAMİ YILDIZ: “ŞEHİR EŞKIYALARINA GEÇİT YOK”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede operasyonlar sırasında ele geçirilen silahların sergilendiği alanda personeli tebrik etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım atılmadığını belirterek, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suçun ve suçlunun karşısında kararlılıkla duruyoruz. Şehir eşkıyalarına ve motosikletli çetelere asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kadife eldiveni içindeki çelik yumruğuyla mutlaka karşılaşacaklar. Sahada 7/24 İstanbul halkının huzuru ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor,” ifadelerini kullandı.