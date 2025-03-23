İstanbul’da Şüpheli Soruşturmalara Tepki Gösterisi

İSTANBUL’DA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğündeki çağrılarla bazı marjinal gruplar sokaklara çıkıyor.

SARAÇHANE’DE ARBEDE YAŞANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını protesto etmek amacıyla Saraçhane’de Bozdoğan Kemeri’nde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Yürümek isteyen kalabalıkla polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri, göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunurken bazı taşkınlık yapan kişiler gözaltına alındı.