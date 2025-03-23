Gündem

İstanbul’da Şüpheli Soruşturmalara Tepki Gösterisi

istanbul-da-supheli-sorusturmalara-tepki-gosterisi

İSTANBUL’DA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğündeki çağrılarla bazı marjinal gruplar sokaklara çıkıyor.

SARAÇHANE’DE ARBEDE YAŞANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını protesto etmek amacıyla Saraçhane’de Bozdoğan Kemeri’nde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Yürümek isteyen kalabalıkla polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri, göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunurken bazı taşkınlık yapan kişiler gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Protestolarda 323 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolarda 323 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gündem

Papa Franciscus Bugün Hastaneden Taburcu Ediliyor

Papa Franciscus'un bir aydır süren solunum yolları tedavisi bugün sona erdi ve hastaneden taburcu olacağı açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.