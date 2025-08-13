Gündem

İstanbul’da Sürücüye 57 BİN Ceza

istanbul-da-surucuye-57-bin-ceza

Artan cezalar sürücülerin drift tutkusunu azaltmıyor. İstanbul’un Beykoz ilçesinde bir sürücünün yolu kapatarak drift yapması ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, bu duruma müdahale etmek üzere harekete geçti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda hem araç hem de sürücü hızlı bir şekilde tespit edildi.

CEZA MİKTARI AÇIKLANDI

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ‘alkollü araç kullanmak’, ‘drift yapmak’ ve ‘görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak’ maddeleri çerçevesinde toplamda 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi gereğince “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçu ile ilgili adli işlemler de başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Fiat Fiyatlarını Güncelledi, İndirimler Var

Fiat, güncel fiyat listelerinde önemli bir indirim yaparak dikkatleri üzerine çekti. ÖTV ile ilgili detaylar ve diğer merak edilen konular da açıklandı.
Flaş

Türkiye’de Porsuk Görüldü! KORKU NEDİR?

Korkusuz yapısıyla tanınan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde görüntülendi. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken bu hayvan, bölge halkını şaşırttı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.