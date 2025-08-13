İstanbul’da Sürücüye 57 BİN Ceza

Artan cezalar sürücülerin drift tutkusunu azaltmıyor. İstanbul’un Beykoz ilçesinde bir sürücünün yolu kapatarak drift yapması ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, bu duruma müdahale etmek üzere harekete geçti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda hem araç hem de sürücü hızlı bir şekilde tespit edildi.

CEZA MİKTARI AÇIKLANDI

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ‘alkollü araç kullanmak’, ‘drift yapmak’ ve ‘görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak’ maddeleri çerçevesinde toplamda 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi gereğince “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçu ile ilgili adli işlemler de başlatıldı.